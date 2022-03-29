Зеленский: Все решения по Украине должен принимать народ

Никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины быть не может, подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 29 марта, прокомментировал результаты переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Так, глава государства подчеркнул, что никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины быть не может.

"Любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом", - уточнил он.

При этом украинский лидер призвал соотечественников не расслабляться на фоне обещаний РФ отвести войска на киевском и черниговском направлениях.

"Сигналы, слышимые с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов русских снарядов. Мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения", - сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что вопросы снятия санкций с России даже не могут подниматься, а, наоборот, рестрикции должны усиливаться. Результативность введенных санкций оценит уже созданная и приступившая к работе команда украинских и международных экспертов.

Напомним, по итогам переговоров Украины и РФ в Турции советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что появился шанс на завершение войны.