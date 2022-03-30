Замглавы Бердянской РГА попала под арест за сотрудничество с оккупантами

Чиновница добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ России в проведении подрывной деятельности против жителей города.

Заместитель председателя Бердянской районной госадминистрации подозревается в добровольном содействии оккупационной "власти". Женщина задержана. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как указано, чиновница согласилась помогать сотрудникам ФСБ России в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации государства-агрессора.

Женщине сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК). В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 24 марта Верховная Рада ужесточила ответственность за коллаборационизм. Так, за сотрудничество с государством-агрессором теперь предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, запрещается занимать ряд должностей в будущем.