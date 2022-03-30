РФ перебрасывает войска на Донбасс - Генштаб

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия, в частности пытается взять Мариуполь.

Россия отводит войска из Киевской и Черниговской областей, чтобы перебросить их на восток Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам 34-го дня войны, обнародованной в ночь на среду, 30 марта.

"Продолжается отвод подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение командования ВСУ и создание ошибочного воображения об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева.

По данным Генштаба, в предыдущие сутки враг наибольшую активность проявлял на территории Донбасса.

"На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населенных пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Удачи не имел", - отметили защитники.

На других направлениях российские войска наступательных действий не производили, силы направили на удержание захваченных рубежей.

Напомним, накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что планы Кремля по Украине полностью провалились.