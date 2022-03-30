Состоялась первая встреча экспертов по санкциям для России

Андрей Ермак заявил участникам, что санкционный механизм мощный, и необходимо выйти на еженедельное его усиление.

Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 29 марта, провел учредительную онлайн-встречу с группой украинских и международных экспертов, которые должны оценить эффективность введенных против России санкций за ее вторжение в Украину. Об это сообщила пресс-служба ОП.

В переговорах, среди прочих, приняли участие бывший посол США в России и экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол и экс-координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид.

Так, Ермак заявил участникам беседы, что санкционный механизм мощный, и необходимо выйти на еженедельное его усиление.

При этом он анонсировал, что в ближайшее время союзники Украины введут новые рестрикции против страны-агрессора. В частности, под прицелом окажутся цепочки критического импорта, предусматривающего экспортный контроль, а также поставщики, сотрудничающие с российским ВПК.

Глава ОП подчеркнул, что не может быть и речи об отмене, остановке или изменении санкций в отношении РФ, пока не будет прекращена война, выведены войска с территории Украины, Киев не получит репарации и компенсации за ущерб, причиненный Украинскому государству и его гражданам.

Представители Вашингтона, в свою очередь, согласились, что давление на Россию должно усиливаться, отметив при этом важность остановки экспорта российских нефти и газа.

Как сообщалось, власти Польши запретят импорт российского угля. Соответсвующий законопроект предусматривает также замораживание финансов страны-агрессора.