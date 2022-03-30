В МИД указали происхождение мин в Черном море

Россия придумала новый способ морского разбоя - использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, заявили в ведомстве.

Морские мины, обнаруженные у берегов Турции и Румынии в водах Черного моря, захвачены российскими войсками в Крыму после аннексии, армия Украины сейчас такие не использует. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в МИД Украины.

"Мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", - подчеркнули в ведомстве.

Министерство сообщает, что такие боеприпасы на начало 2022 года на учете Военно-морских сил ВСУ не состояли.

"Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также их непредсказуемые последствия лежит исключительно на Российской Федерации и ее военно-морских силах", - акцентировал Киев и призвал привлечь РФ к международной ответственности за совершение противоправных действий в Черном море.

Об использовании России дрейфующих мин в Черном море Украина уведомила Международную морскую организацию, а также международных партнеров по каналам международной автоматизированной системы безопасности навигации на море (НАВТЕКС), резюмировали в МИД.

Как сообщалось, власти Турции закрыли проход через пролив Босфор из-за обнаруженной в Черном море мине.