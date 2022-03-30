В зоне ООС защитники отбили четыре атаки врага

В ходе боевых действий уничтожены 16 единиц российской военной техники и одно противотанковое орудие МТ-12.

За сутки 29 марта военнослужащие ВСУ отбили четыре атаки вражеских войск. Противник понес, в том числе, потери в личном составе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, на Донецком и Луганском направлениях защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков.

В ходе боевых действий были уничтожены семь танков, семь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, а также одно противотанковое орудие МТ-12 армии РФ.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, враг осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на востоке Украины.