На Сумщине военные РФ устроили провокацию у границы

В пункте пропуска россияне поставили свой БТР и взорвали его, обвинив в этом украинскую сторону.

В Сумской области, на российско-украинской границе, захватчики взорвали свой БТР и якобы в ответ на это сожгли украинский пограничный пункт пропуска. Об этом во вторник 29 марта, рассказал глава региона Дмитрий Живицкий.

Инцидент произошел на пункте пропуска Рыжевка.

"Это была такая заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали самостоятельно. И оккупанты, чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска", - информировал губернатор.

При этом глава ОВА сообщил, что ситуация в области остается напряженной. Захватчики перемещают военную технику в районе Конотопа, обстреливают мирные кварталы из танков и стрелкового оружия.

Напомним, 25 марта украинские военные освободили от российских оккупантов город Тростянец Сумской области. До сих пор спасатели ГСЧС очищают населенный пункт от последствий вражеских обстрелов.