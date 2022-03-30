В Украине отключены свыше 40 областных и городских газовых систем

Западу необходимо наложить санкции на российский газопровод Северный поток-1, чтобы защитить газоснабжение в Украине.

Из-за боевых действий на территории Украины остаются отключенными 44 газовых системы городского и областного значения. Об этом сообщил гендиректор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в эфире информационного телемарафона во вторник, 29 марта.

По его словам, транзитная система Украины пока не претерпела критических повреждений из-за своевременного ремонта и перераспределения потоков. На сегодня больше всего пострадал газопровод Донецк-Краматорск-Мариуполь, который проходит через ряд "горячих точек", и специалисты не могут начать ремонтные работы.

В то же время Макогон отметил, что Западу необходимо наложить санкции на российский газопровод Северный поток-1, чтобы защитить газоснабжение в Украине.

"Мы понимаем, что Европа будет сокращать потребление российского газа, мы предлагаем, чтобы это началось с сокращения через Северный поток-1. Потому что нам сейчас транзит нужен для того, чтобы гарантировать работоспособность нашей газотранспортной системы. Когда существует транзит, есть гарантия того, что наша газотранспортная система не будет целенаправленно разрушена агрессором", - объяснил чиновник.

Как сообщалось, Украина не прекращает транзит газа страны-агрессора из-за взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями.