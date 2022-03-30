Почти 4 млн украинцев покинули свою страну - ООН

Из-за войны порядка 6,5 миллиона граждан вынуждено стали внутренне перемещенными лицами.

С начала военного вторжения России территорию Украины покинули 3,9 млн человек. Об этом заявила помощница генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя на заседании Совета Безопасности ООН 29 марта.

Она добавила, что, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, еще 6,5 млн украинцев являются внутренне перемещенными лицами.

Кроме того, Мсуя отметила, что в Украине в бедственном положении находятся мирные жители оккупированных и заблокированных городов. Она подчеркнула, что гуманитарные грузы довольно часто блокируются, из-за обстрелов и минирования нет возможности доставлять конвои в места назначения.

В то же время согласованные сторонами гуманитарные коридоры срываются или обстреливаются, что не позволяет людям покинуть зону боевых действий, резюмировала представитель ООН.

Напомним, накануне в Госпогранслужбе сообщили, что за сутки госграницу пересекли 33 тысяч человек, что почти на 20% меньше, чем днем ранее, и это минимальный показатель с начала войны.