Войска РФ обстреляли Лисичанск, ведутся спасательные работы

Бойцы ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию. Используется 3 единицы специальной техники.

Сегодня, 30 марта, российские оккупанты в Луганской области обстреляли город Лисичанск. Разрушены дома, есть погибший, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что российские войска обстреляли Лисичанск утром. Сильно повреждено несколько многоэтажек.

По предварительной информации, в результате этого обстрела погиб один человек. Однако, на самом деле погибших может быть больше, так как под завалами еще находятся люди. Данные про погибших и пострадавших уточняются.

Бойцы ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию. Используется 3 единицы специальной техники.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме.

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