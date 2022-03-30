Военные РФ похитили 11 мэров украинских городов - омбудсмен

29 марта российские оккупанты увезли в неизвестном направлении мэров трех городов.

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц муниципалитетов. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, только за минувшие сутки, 29 марта, российские оккупанты увезли в неизвестном направлении мэра Приморска Александра Кошелевича, мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича.

Денисова подчеркнула, что захват заложников российскими военными нарушает Женевскую конвенцию, Международный пакт про гражданские и политические права и Европейскую конвенцию по правам человека. Она призвала международное сообщество усилить давление и санкции в отношении России, чтобы она прекратила войну против Украины.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области российские оккупанты минируют территорию противопехотными осколочными минами ПОМ-3 "Медальон". Они реагирует на амплитуду шагов.

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