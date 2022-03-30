Десантная бригада РФ потеряла убитыми 200 человек - Генштаб

Также оккупанты испытывают существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения.

Российские захватчики продолжают нести тяжелые потери в Украине. Только одна из бригад потеряла убитыми около 200 человек, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 30 марта.

"По имеющейся информации, сегодня в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек", – говорится в сообщении.

Также указано, что оккупанты испытывают существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения.

В частности, в 163-м танковом полку РФ из состава 150-й мотострелковой дивизии выявлено значительное количество неисправной техники. Оккупанты хотят транспортировать ее на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей, для дальнейшего восстановления.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине погибли около 17 300 российских солдат. Кроме того, уничтожены 605 российских танков, 131 вертолет и 131 самолет.