Взрывоопасными предметами загрязнены 300 тысяч кв. км – МВД
В Украине общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами в результате российской агрессии составляет 300 тысяч кв. км. Об этом сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин в ходе объединенного марафона в среду, 30 марта.
Он отметил, что враг осталяет после себя множество неприятных сюрпризов.
"С 24 февраля подразделения ГСЧС обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, в том числе и одну авиационную бомбу. Очищено около 14 га территорий", – проинформировал замминистра.
Кроме того, Енин назвал наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы Киева.
В настоящее время отдельные районы столицы страдают от единичных попаданий российской авиации и артиллерии. Такие районы, как Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, наиболее загрязнены, – сказал он.