ВСУ теснят врага на двух направлениях под Харьковом - глава ОВА

Украинские военные сейчас зачистили село Малая Рогань, которое освободили от оккупантов несколько дней назад.

В Харьковской области ВСУ оттесняют российских захватчиков на Дергачевском и Роганском направлениях. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в с реду, 30 марта.

"ВСУ постепенно выгоняют врага, в том числе по Дергачевскому, Роганскому направлениям. Сегодня утром около 11 часов в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась", – написал Синегубов в Telegram.

Он добавил, что самой критической точкой остается город Изюм, где продолжаются упорные бои.

В свою очередь Минобороны сообщило, что украинские военные сейчас зачистили село Малая Рогань, которое освободили от оккупантов несколько дней назад.

"Разрушенные дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины – так выглядит село вблизи Харькова", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине погибли около 17 300 российских солдат. Кроме того, уничтожены 605 российских танков, 131 вертолет и 131 самолет.