Россия нанесла ракетные удары по Днепру и Харькову

Две вражеские ракеты попали в нефтебазу в Днепре и полностью уничтожили этот стратегический объект.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Днепр и уничтожили нефтебазу. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в среду, 30 марта.

"Вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет", – написал он в Facebook.

Также Лукашук добавил, что оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области – обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, оккупанты обстреляли из ракет один из заводов в Новомосковске, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Вражеские атаки по нашей области. В Днепре ракета попала в нефтебазу. В Новомосковске – в один из заводов. Погибших нет. На месте работают спасатели и правоохранители", – написал он в Telegram.

Также в соцсетях появилсь информация о том, что в Харькове под обстрел попал газопровод, в результате чего выспыхнул мощный пожар.