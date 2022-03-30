Гаранты безопасности. Кто готов поддержать Украину

Украина хочет, чтобы мирный договор об окончании войны с Россией подписали вместе с нами ряд гарантов - стран Запада.

После переговоров в Стамбуле украинская делегация озвучила идею новых гарантий безопасности для нашей страны. В рамках предполагаемого формата страны гаранты в случае нападения на Украину должны будут в течении трех дней провести консультации, а затем они предоставить Украине помощь в виде вооруженных сил и оружия. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс").

Такими гарантами Украина видит Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Что они думают об украинской идеи?

Германия

Немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об “общей готовности” принять участие в роли гаранта безопасности Украины. При этом в Германии пока не уточнили будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова дать гарантии безопасности Украине. “Если ей нужны гарантии, то Германия тоже даст гарантии”, — сказал Баербок в эфире телеканала ARD. “Мы на 100 процентов поддерживаем Украину и полностью солидарны с ней”, — добавила она.

Великобритания

Великобритания заявила, что рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но при этом исключила взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО для членов НАТО", - сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Однако сразу исключил возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - добавил чиновник.

При этом постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать гарантом безопасности Украины.

«Мы хотим любым способом, каким можем помочь закончить войну, обеспечить выведение российских войск. И мы будем рады сыграть эту роль, если Украина попросит», — сказала дипломат.

Она также отметила, что Великобритания оказывает Украине значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, израсходованная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

США

В среду президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден по телефону провели часовую беседу, обсудили то, как Вашингтон дополнительно поддержит Киев в войне, развязанной Россией. Байден во время разговора проинформировал о том, что США предоставят Украине 500 миллионов долларов. А вот по поводу готовности США выступить гарантом безопасности Украины новостей не было.