В Украине возобновят работу учреждения культуры и искусств

Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

Учреждения культуры и искусств постепенно приступят к работе в Украине уже с 1 апреля. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в среду, 30 марта.

Указано, что каждое учреждение культуры будет готовить свою программу и работать по собственному графику. Поэтому подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов нужно узнавать на сайтах заведений. Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

События в учреждениях культуры и искусства будут проходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении. Следовательно, количество мест будет ограничено.

При входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр по обнаружению предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей.

В министерстве также напомнили и о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информполитики предложило ввести санкции против 47 российских певцов, актеров, режиссеров и пропагандистов. Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко.