Укрзализныця предупредила об остановке онлайн-сервисов

Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 основных рейсов страной.

Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци ночью со среды на четверг временно будут недоступны. Ограничения связаны с "неотложными техническими работами". Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В связи с неотложными техническими работами, онлайн-сервисы и телефония Укрзализныци будут недоступны ориентировочно с 23.00 до 07.00", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что связь с представителями компании будет возможна в этот время только через мессенджеры.

Известно, что Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов. Однако, Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных) уже есть на сайте uz-vezemo.com.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте УЗ, в Viber-боте, в Telegram-боте, в Facebook Messenger и в Apple Messages.

Напомним, с начала войны с Россией погибли 54 сотрудника железной дороги