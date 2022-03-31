Зеленский отозвал послов из ряда стран

Ряд украинских дипломатов не проявили себя и не смогли объяснить главам государств необходимость ввода санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии. При этом украинский лидер назвал "дипломатический фронт" не менее важным, чем боевые действия на территории страны. Об этом в среду, 30 марта, президент заявил в своем видеообращении.

"Сегодня я подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, если не будет оружия, санкций, ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, новую работу", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает конкретных результатов в ближайшие дни от работы послов и военных атташе Украины в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

"Дипломатический фронт - один из ключевых. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в среду стало известно, что Зеленский и Байден провели часовой разговор. Они обсудили новые санкции против России, переговорный процес с РФ и гуманитарные вопросы.

Напомним, власти Норвегии передали Украине 2 тысячи американских гранатометов M72 LAW и выделили финансовую помощь.