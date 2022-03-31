Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Зеленский обсудил с Байденом вопросы оборонной поддержки и помощи Украине, усиления санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных переговорах с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась, в частности, помощь Соединенных Штатов с вооружением. Об этом в среду, 30 марта, украинский лидер рассказал в своем обращении к украинцам.

"Состоялся разговор с президентом США Байденом. Очень подробный, длительностью час. Конечно, я поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 млрд долларов и дополнительные 500 млн долларов прямой бюджетной поддержки. И отметил, что именно сейчас - переломный момент", - сказал Зеленский.

Президент перечислил американскому коллеге, что сейчас необходимо Украине.

"И был очень искренним с ним. Для нас важна поддержка США. И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира. И если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров. А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе - то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы. Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании", - подчеркнул Зеленский.