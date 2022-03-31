Россия отводит войска из ЧАЭС - Пентагон

24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию ​​и удерживали в заложниках персонал.

Российские войска начали покидать территорию неработающей Чернобыльской АЭС и уходить на территорию Беларуси. Об этом в среду, 30 марта, заявил Пентагон на своей странице в Twitter со ссылкой на свой источник.

"Россияне начинают уходить с Чернобыльской АЭС: Пентагон", - говорится в сообщении агентства.

Оборонное американское ведомство отметило, что не готово сказать, все ли российские войска будут выведены из данного региона.

Напомним, российские оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС, проехали на своей бронетехнике без защиты, подняв облака радиоактивной пыли.

Вражеские войска, захватившие атомную электростанцию, перемещались на бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону "Рыжий лес".

По словам сотрудников Чернобыльской зоны, такие действия оккупантов было "самоубийственно" для солдат, поскольку радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в организме.

Ранее сообщалось, что Украина требует от ООН введения спецмиссии в зону ЧАЭС. Боеприпасы, используемые российскими военными в зоне отчуждения, могут сдетонировать, что потенциально может привести к новой ядерной катастрофе.