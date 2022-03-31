Существует угроза удара с моря - ВСУ

В акватории Черного моря российские войска разместили военные корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

Генштаб ВСУ сообщил, что в Черном море находятся корабли с крылатыми ракетами "Калибр". Сохраняется угроза ракетного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины. Об этом в четверг, 31 марта, говоритяс в сообщении на странице ВСУ в facebook.

"В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении.

Также идет перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для участия в войне.

"По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует о исчерпании возможностей по формированию дополнительных подразделений.

Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и приступил к подготовке к проведению "референдума" по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области - так называемой "херсонской народной республики".

Напомним, 24 марта, в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Саратов Черноморского флота оккупантов. Пожар перебросился также на другие корабли, топливо и боеприпасы.