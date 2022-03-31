Арахамия назвал сроки возобновления переговоров с РФ

Украинская сторона рассчитывает через неделю подготовить наработки для дальнейшей встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры с российской делегацией в онлайн формате возобновятся 1 апреля. Об этом в среду, 30 марта, сообщил глава украинской делегации на переговорах Украины с Россией, народный депутат Давид Арахамия в эфире круглосуточного телемарафона.

"Что касается очной встречи, мы от российской стороны ждем обратной реакции. Они два-три дня будут думать, что ответить на наше предложение. Мы им огласили, что назрела встреча лидеров двух стран. Думаю, за неделю мы наработаем то, что от нас зависит, больше у нас не будет мандата. И дальше, будем ждать встречи президентов", - рассказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что украинская сторона против проведения встречи президентов в России, или Беларуси. По мнению главы украинской делегации, оптимальным местом могла бы стать Турция.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций, где обсуждались условия восстановления мира.

Украинская делегация предложила России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах. Также Украина предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президента Украины Владимир Зеленский и президента России Владимира Путина.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

По итогам переговоров Украины и РФ в Турции советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что появился шанс на завершение войны.