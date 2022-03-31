Не стоит начинать поучать ВСУ - Зеленский

Президент отметил, что во время войны не должно быть таких дискуссий, к которым общество и политикум привыкли в мирное время.

Зеленский подчеркнул: если кто-то считает, что вроде бы может поучать ВСУ как противостоять врагу, то лучший путь это сделать - непосредственно отправиться на поле боя. Об этом в среду, 30 марта, он заявил в своем видеообращении.

"Не с кресла дома или в том месте, куда выехали для безопасности. А из реальных боевых столкновений. Если же не готовы к реальным боевым столкновениям, то не стоит начинать поучать защитников и защитниц", - сказал президент.

Он подчеркнул, что во время войны и активных боев с войсками российских оккупантов совершенно неуместно "диванным экспертам" давать оценки действиям ВСУ или "учить" защитников Украины защищать родину.

"В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время", - заявил президент.

В своем видеообращении украинский лидер также подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, но "сейчас это - только слова без конкретики".

Зеленский рассказал, что звучат слова о якобы "отводе" российских войск от Киева и Чернигова и якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях, но в то же время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе.

"Украина готовится к этому. Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас - это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонных переговорах с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась, в частности, помощь Соединенных Штатов с вооружением.