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Украина ведет переговоры с Польшей о Беларуси - Дещица

Посол Украины Андрей Дещица сообщил о новых переговорах с Польшей, предметом которых является белорусская граница.
Украина ведет переговоры с Польшей о Беларуси - Дещица

Посольство Украины проводит переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью. Об этом в среду, 30 марта, пишет Укринформ со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

По словам посла, дипломатическое ведомство ведет переговоры с министерством инфраструктуры Польши и правительством Польши. Главная цель - перекрытие границы с Беларусью на 100%. При этом "даже если это решение не будет принято на уровне Европейского Союза".

Андрей Дещица также сообщил о том, что дипломаты из Украины обсуждают схожие вопросы с Литвой, Латвией и Эстонией. 

"Мы также обратились в эти страны, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет и ждать решения Европейского Союза - заблокируем полностью любые поставки в Россию", - сказал посол.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии. При этом украинский лидер назвал "дипломатический фронт" не менее важным, чем боевые действия на территории страны. 

Также сообщалось, что правительство Беларуси временно запретило вывоз из республики отдельных видов товаров.

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