Оккупанты на Сумщине оставили после себя мины

Жителей освобожденных населенных пунктов предостерегают не приближаться к снарядам, ракетам, неразорвавшимся минам.

Российские оккупанты, убегая с Сумской области, заминировали значительную территорию области. Враг оставил взрывные устройства на полях, обочинах дорог и даже на кладбище в Тростянце. Об этом в четверг, 31 марта, заявил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

В частности, он отметил, что в результате циничных действий захватчиков погиб житель Тростянца, взорвавшийся на растяжке.

"В общинах остается очень много минирований. Заминировано много полей сбоку дорог, даже кладбище", - сказал чиновник.

Глава ОВА рассказал, как собака спасла свою хозяйку. По его словам, четырехлапая бежала впереди женщины и попала на растяжку, взорвалась, но тем самым, отдав свою жизнь, спасла хозяйку.

Живицкий отметил, что в Тростянце уже начнут возобновлять работу бизнеса, обсуждают поддержку фермеров и начало посевной кампании, добавил Живицкий.

Украинские войска освободили Тростянец на Сумщине. Под контролем россиян населенный пункт находился фактически с первого дня полномасштабного вторжения РФ. В течение этого времени захватчики грабили дома местных жителей, размещая во дворах гражданских тяжелое вооружение.

Жителям освобожденного Тростянца начали подвозить продукты.

Ранее сообщалось, что спасатели очищают Тростянец от последствий российской оккупации.