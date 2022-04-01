Составлен топ самой дорогой техники, которую РФ потеряла в Украине

Самой дорогой утратой для россиян стал десантный корабль "Саратов", потопленный в Бердянске

За время полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла военной техники в общей сложности на 10 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве составили топ-7 наименований самой дорогой техники, которую российская армия теряет в Украине. Самой болезненной утратой для оккупантов стал большой десантный корабль "Саратов", стоимостью более 100 млн долларов, который был потоплен в порту Бердянска. Кроме того россияне теряют:

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ОТРК Искандер-М - до 100 млн долларов за единицу,

Су-35С - до 65 млн долларов за единицу,

Ил-76 - до 27 млн долларов,

Ка-52 - 16 млн долларов,

ЗРК "Панцирь С-1" - до 15 млн долларов,

Т-90 - до 3 млн долларов.

Следует отметить, что все указанные машины теряются далеко не в единичных экземплярах.

Напомним, россияне потеряли в войне более 17,7 тысяч военных. Генштаб ВСУ рассказал о потерях противника с 24 февраля по 1 апреля.

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