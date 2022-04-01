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Подсчитано, во сколько Украине обойдется восстановление Мариуполя

Для того, чтобы отстраивать город, горсовет создал специальную депутатскую комиссию.
Подсчитано, во сколько Украине обойдется восстановление Мариуполя
Фото Мариуполя / t.me/mariupolrada

Восстановление инфраструктуры Мариуполя обойдется Украине в $10 млрд. Такую цифру приводит пресс-служба Мариупольского городского совета.

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Так, в сообщении говорится, что сумма в $10 млрд является минимальной. Ее еще будут менять по мере оценки и уточнения разрушений, к которым привела агрессия российских войск.

Для этого была создана специальная депутатская комиссия.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, нанесенное агрессором, должно быть зафиксировано и передано международному суду. Военные преступники должны понести наказание", - говорит мер Мариуполя Вадим Бойченко.

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По словам политика, сейчас идет тесное сотрудничество с правительством и Донецкой ВГА, чтобы после войны добиться от России репараций и полного восстановления Мариуполя, а также крупных выплат горожанам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане отказались помогать РФ обходить санкции.

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