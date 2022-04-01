Атака на Белгород: Минобороны отказалось опровергнуть причастность ВСУ

Расположенный в 70 км от Харькова российский Белгород второй раз за последние дни страдает от "инцидентов"

В Министерстве обороны Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность ВСУ к атаке на нефтебазу в Белгороде. Комментируя это событие, на брифинге в пятницу, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык использовал обтекаемые формулировки.

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Потому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - сказал он.

Между тем в социальных сетях появилось несколько видео, на которых, как утверждается, запечатлен удар украинских вертолетов по нефтебазе в Белгороде. На одном из роликов запечатлен собственно момент нанесения удара, где хорошо видно, что стреляют именно с вертолетов. На втором видео запечатлен полет двух вертолетов на сверхмалой высоте – уже после удара по базе.

Напомним, губернатор Белгородской области заявил, что удар по нефтебазе в Белгороде нанесли вертолеты ВСУ. Несколькими днями ранее под Белгородом взорвался склад боеприпасов.

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