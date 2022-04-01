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МИД Украины отреагировал на новый фейк разведки РФ

СВР РФ утверждает, что Украина якобы не намерена соблюдать Женевскую конвенцию.
 |  Автор: Виталий Кулак
МИД Украины отреагировал на новый фейк разведки РФ
Иллюстративное фото / facebook.com/UkraineMFA/

Утверждение разведки РФ, что якобы Украина объявила Великобритании, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, являются фейком. Такое заявление в Facebook сделал спикер украинского МИДа Олег Николенко.

По его словам, этой дезинформацией разведка РФ пытается дискредитировать отношения Украины и международных гуманитарных организаций.

Николенко подчеркнул, что Украина, несмотря на многочисленные российские фейки, остается приверженной своим международным обязательствам в рамках международного права.

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Напомним, Великобритания советует Украине не спешить подписывать мирный договор с РФ. Британцы переживают, что США, Германия и Франция могут подталкивать Киев к большим уступкам во время переговоров с Москвой.

Ранее стало известно, что в Киевской области оккупанты полностью ушли из Броварского района.

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