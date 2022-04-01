МИД Украины отреагировал на новый фейк разведки РФ

СВР РФ утверждает, что Украина якобы не намерена соблюдать Женевскую конвенцию.

Утверждение разведки РФ, что якобы Украина объявила Великобритании, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, являются фейком. Такое заявление в Facebook сделал спикер украинского МИДа Олег Николенко.

По его словам, этой дезинформацией разведка РФ пытается дискредитировать отношения Украины и международных гуманитарных организаций.

Николенко подчеркнул, что Украина, несмотря на многочисленные российские фейки, остается приверженной своим международным обязательствам в рамках международного права.

Читайте также: Британский адмирал объяснил, почему у Путина не получилось захватить Украину

Напомним, Великобритания советует Украине не спешить подписывать мирный договор с РФ. Британцы переживают, что США, Германия и Франция могут подталкивать Киев к большим уступкам во время переговоров с Москвой.

Ранее стало известно, что в Киевской области оккупанты полностью ушли из Броварского района.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.