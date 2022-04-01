"Всех уволить": Командующий 8 армии ВС РФ отдал приказ не отправлять "отказников" в Украину – источник

Командующий 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ отдал приказ о запрете повторной отправки на территорию Украины военнослужащих, которые отказались от участия в военных действиях. Всех «отказников» приказано уволить.

Об этом сообщает источник Guildhall в украинской разведке.

«Командующим 8 А ЮВО ВС РФ (8 армия Южного военного округа Вооруженных сил России - ред.) отдан приказ, возможно в устной форме, согласно которому запрещена повторная отправка на территорию Украины лиц, отказавшихся принимать участие в так называемой «специальной военной операции», - заявил он.

«Дословная формулировка – «ни одного отказника повторно за «0» (за первую линию фронта - ред.) не отправлять. Также, отдан приказ о немедленном увольнении всех «отказников», - рассказал руководитель ЦОР.

Ранее координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, руководитель Центра оборонных реформ Александр В. Данилюк сообщил, что в российской армии военнослужащие продолжают массово отказывать от участия в военной кампании против Украины.

По его словам, руководство ВС РФ, опасаясь разглашения реального настроя в войсках, а также с учетом массовости процессов, не идет на уголовное преследование отказников. Для показательного наказания в рамках уголовного производства были выбраны 12 бойцов ОМОН из числа кубанских казаков, возможно по этническому признаку принадлежности к украинцам.

Напомним, согласно сообщениям Генерального штаба Вооруженных Сил России за время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 500 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.