ФСБ планирует сформировать на Херсонщине оккупационную власть - СНБО

Соответствующая информация есть в Генштабе. Предполагается, что это будет происходить по примеру ОРДЛО.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о новой манипуляции России. Об этом сообщает пресс-служба ЦПД в Telegram.

Отмечается, что в Генштабе есть информация о планах ФСБ России сформировать на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационные органы власти, состоящие из сотрудников силовых структур РФ.

Предполагается, что это будет происходить по примеру ОРДЛО. Так, первой задачей фейковой власти, вероятно, станет формирование мнения, что только Россия спасет местное население от голода.

"Уже сейчас оккупанты не пропускают в ТОТ грузы с гуманитарной помощью. Дальше, вероятно, раз в месяц люди "на камеру" будут получать от псевдовлады продуктовый пай", - сказано в сообщении.

Вторая задача, как информирует ЦПД, состоит в том, чтобы установить тотальный контроль за местным населением.

"Из коллаборантов могут выбрать "народную дружину", которая будет репрессировать население под предлогом соблюдения норм введенного на неопределенный срок комендантского часа По такой схеме РФ уже "освободила" население ОРДЛО. Люди не могут получить минимальную соцзащиту, ведь россия не считает нужным заботиться о населении захваченных территорий", - добавили в ЦПД.

Напомним, ранее российские оккупанты предлагали жителям Херсонщины стать полицаями.

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