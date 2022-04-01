Данилов: Путин хочет уничтожить Украину до 9 мая

Глава СНБО заявил, что Украину еще ждет много боев, а ситуация "не такая радостная, как хотелось бы".

Россия проводит переформирование своих войск, чтобы и дальше наносить удары по территории Украины. А президент РФ Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он переформатирует свои войска, чтобы и в дальнейшем наносить удары по нашей стране... Они на сегодня имеют большое желание переформатироваться", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинцам стоит готовиться к новым боям против российских захватчиков, поскольку Путин не отступился от своих планов касаемо парада на 9 мая по случаю завершения войны.

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"Конечно, им нужна победа. У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много боев. Не надо расслабляться. Ситуация сегодня не является такой радостной, как нам бы хотелось", - отметил Данилов.

Он также сообщил, что СНБО в ближайшее время соберется на заседание. На повестке дня, среди прочего, будут вопросы по санкциям против России за вторжение в Украину.

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"Сейчас мы отрабатываем вопрос. Сегодня есть примерно 8 решений СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали. Это будут санкции, которые касаются РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", - сказал он.

Данилов отметил, что по протоколам, члены СНБО не могут находиться в одном месте, но это не помешает провести заседание.

Напомним, Генштаб заявил, что РФ активизировала войска на Приднестровье. Противник ведет передислокацию войск в Приднестровье с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

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