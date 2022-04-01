ВНО-2022 абитуриенты будут сдавать по трем предметам - Шкарлет

Вступительная кампания будет проходить за счет национального мультипредметного теста из 60 заданий.

В условиях войны в 2022 году Внешнее независимое оценивание пройдет в упрощенном виде. Абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время брифинга в пятницу, 1 апреля.

По его словам, в программу тестирования вошли три предмета: украинский язык, математика и история Украины.

"Мы пытались сохранить те основы ВНО, которые уже много лет являются бесспорным инструментом доверия родителей и нашей студенческой молодежи по поводу поступления. Мы заложили такой первичный, но упрощенный аналог ВНО - так называемый Национальный мультипредметный тест для поступления и получения высшего образования на основе полного общего среднего образования", - сказал Шкарлет.

По его словам, украинский язык, математика, история Украины - это предметы, которые все изучают в примерно одинаковых условиях. Также они являются обязательными в Государственной итоговой аттестации с высокой прогностической валидностью.

История Украины, как утверждает чиновник, принципиально важная во время войны.

"Мы в обязательном порядке хотели сохранить ее в части национального мультипредметного теста", - сказал Шкарлет.

Отметим, национальный мультипредметный тест - это комплексный тест по трем оценкам, которые объявляются сразу после его окончания. Он состоит 60 заданий, которые нужно выполнить за 80 минут. Тест будет проводиться офлайн.

Напомним, ранее в Украине отменили госэкзамены для некоторых бакалавров и магистров.

В Минобразования организовали обучение во время войны

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet