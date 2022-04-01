В Украине заработала новая программа для внутренних переселенцев

Кабмин начинает принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутриперемещенных лиц. Предприниматели получат дотацию за каждого такого работника.

В Украине стартовала еще одна программа для внутренних переселенцев в условиях войны. Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с пятницы, 1 марта, заработала программа по трудоустройству внутренних переселенцев.

Работодатель, который берет на работу внутриперемещенных лиц, получит дотацию в сумме 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника.

"Программа, которая стартует сегодня (1 апреля - ред.), - это работа для внутренних переселенцев. Мы начинаем принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутриперемещенных лиц. По 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника для того, чтобы люди получали эти средства и могли получить работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения", - сказал глава украинского правительства.

Напомним, из-за военных действий 44% украинцев временно разделились со своими любимыми и близкими.

В Украине создан проект для размещения переселенцев

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