Враг накапливает технику в Сумской области - глава ОВА

В одном из районов области уже замечено около 1000 единиц военной техники РФ. Идут периодические обстрелы.

В Сумской области российские захватчики накапливают военную технику. В одном из районов замечено более 1000 единиц. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона.

"Продолжается накопление войск в Конотопском районе. Частично Сумский район. Начиная от границы с РФ - Белопольская, Бурынская, Путивльская, Новослободская общины и дальше до Конотопа. Очень сложная ситуация", - сказал он.

Также глава ОВА добавил, что происходят периодические столкновения с оккупантами и обстрелы украинских населенных пунктов. Ситуация усложняется тем, что противник размещает свою технику между домами, в селах и на улицах.

"Продолжаются обстрелы гражданских автомобилей. Сегодня похитили мужчину, который вез гуманитарную помощь. Стреляют по домам, когда проходят колонны техники. Есть погибшие и раненые среди гражданских" - добавил Живицкий.

Напомним, после освобождения Тростянца в Сумской области украинские военные обнаружили тело мужчины, которого пытали военные РФ.

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