Войска РФ совершили 135 преступлений против культурного наследия Украины

Больше всего преступления зафиксировано на территории Харьковской, Донецкой и Черниговской областей.

Министерство культуры и информационной политики зафиксировало уже 135 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 1 апреля

Отмечается, что за время войны российские захватчики:

уничтожили историческое здание краеведческого музея в с. Иванков в Киевской области;

почти полностью разрушили здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе;

повредили здание Мариупольского художественного музея имени А. Куинджи;

повредили здание краеведческого музея в Ахтырке Сумской области;

разрушили Харьковскую облгосадминистрацию;

повредили обелиск-менору мемориала жертв Холокоста в Дробицком яру в Харькове.

По данным министерства, больше всего пострадали религиозные сооружения – 59 объектов: православные храмы ПЦУ и УПЦ МП, протестантские молитвенные дома, исламские мечети, иудейские синагоги.

Всего в результате обстрелов оккупантов разрушения и повреждения получили 58 объектов культурного наследия. Это достопримечательности архитектуры и градостроительства. Среди них 5 – это достопримечательности национального значения. Пострадали 25 ценных объектов исторической застройки – старинных построек второй половины ХІХ – начала ХХ ст., а также 10 памятников – мемориальных стел или скульптур, связанных с историческими событиями, – говорится в сообщении.

Также повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников, 6 театров и кинотеатров, 5 библиотек.

Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве: 54 – в Харьковской области; 22 – в Донецкой; 16 – в Черниговской; 10 – в Киевской; 9 – в Луганской; 9 – в Сумской; 5 – в Киеве; 4 – в Запорожской; 4 – в Житомирской; 1 – в Днепропетровской; 1 – в Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов в Донецкой области пострадал Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой. Ранение получил епископ Волновахский Амвросий.

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