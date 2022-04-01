Враг обстрелял ракетами Одесскую область, есть пострадавшие

Удар российских войск ракетным комплексом Искандер пришелся на один из населенных пунктов Одесского района.

Войска РФ открыли ракетный огонь с территории Крыма по Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Максим Марченко.

По его словам, удар был тремя ракетами по одному из населенных пунктов в Одесском районе.

"Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса Искандер из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", - заявил Марченко.

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