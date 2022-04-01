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Враг обстрелял ракетами Одесскую область, есть пострадавшие

Удар российских войск ракетным комплексом Искандер пришелся на один из населенных пунктов Одесского района.
Враг обстрелял ракетами Одесскую область, есть пострадавшие
Войска РФ открыли ракетный огонь с территории Крыма по Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Максим Марченко.
 
По его словам, удар был тремя ракетами по одному из населенных пунктов в Одесском районе.
 
"Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса Искандер из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", - заявил Марченко.
 
 
Напомним, ранее в Одессе в результате обстрела российскими кораблями пострадали несколько домов. 
 
 

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