Посевная стартовала в 21 области - Шмыгаль
Из-за высокой доли вероятности минирования полей в текущем году фермеры будут засевать меньше площадей.
Посевная кампания-2022 в Украине уже началась в 21-й области. Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, в текущем году аграрии засеют меньше площадей, чем в прошлом.
"Мы ожидаем, что сев состоится на площадях меньше, чем в прошлом году, это может быть на 25-30% меньше в зависимости от того, как будут продолжаться боевые действия, где будут заминированы", - заявил глава правительства.
Также он подчеркнул, что Украина сможет себя прокормить.
Напомним, в Минагрополитики предполагают, что посевная в этом году можетя затянуться не только из-за войны и погоды, но и из-за нехватки сельхозработников.
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