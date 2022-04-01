Посевная стартовала в 21 области - Шмыгаль

Из-за высокой доли вероятности минирования полей в текущем году фермеры будут засевать меньше площадей.

Посевная кампания-2022 в Украине уже началась в 21-й области. Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, в текущем году аграрии засеют меньше площадей, чем в прошлом.

"Мы ожидаем, что сев состоится на площадях меньше, чем в прошлом году, это может быть на 25-30% меньше в зависимости от того, как будут продолжаться боевые действия, где будут заминированы", - заявил глава правительства.

Также он подчеркнул, что Украина сможет себя прокормить.

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