Кулеба заявил о новых санкциях против РФ после разговора с Блинкеном

Новые удары будут нанесены по российской экономике, финансовой системе и торговле, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили экономическое и оборонное укрепление Украины для противодействия агрессии РФ, а также новые удары по российской экономике. Об этом украинский министр сообщил в Twitter вечером в пятницу, 1 апреля.

"Телефонный разговор с Энтони Блинкеном о шагах по укреплению Украины в экономическом и военном плане, чтобы мы могли продолжать эффективно отбивать дальнейшие атаки России. Благодарен США за уже оказанную поддержку. Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", – написал Кулеба.

Напомним, Министерство торговли США готовит санкции против 120 компаний из РФ и Беларуси из-за развязанной этими странами войны против Украины.

А накануне Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении России. Так, под ограничения попали 13 физлиц и 21 организация, связанные с оборонно-промышленным комплексом России.

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