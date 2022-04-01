РФ отвела от Киева 20% войск – глава ВА

Коммунальщики, транспортники, спасатели и медики столицы продолжают свою работу, однако опасность в городе остается.

Враг отвел от Киева 20% своих войск. Об этом заявил глава ВА Николай Жирнов в Telegram.

По его словам, противник ни на каком направлении не достиг своей цели.

"Он не может проводить наступление одновременно по всем направлениям. Около 20% своих подразделений враг увел от столицы", - отметил Жирнов.

Также он добавил, что РФ продолжает ракетные удары по позициям украинских войск и инфраструктуре города.

"Поэтому опасность для населения остается. Но коммунальщики, транспортники, спасатели и медики продолжают свою работу. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения", - заверил глава ВА.

Напомним, в Киев постепенно возвращаются люди, начинают работать бизнес, организации и учреждения.

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