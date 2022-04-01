На армию и экономику: Кабмин увеличил резервный фонд
Кабинет министров Украины увеличил размер резервного фонда на 73,3 миллиарда. Средства будут направлены на обеспечение ключевых потребностей армии и экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении на заседании правительства.
"Сегодня примем решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн", - сказал Шмыгаль.
Отмечается, что средства будут перераспределены из других бюджетных программ.
"Все для фронта - все для победы - это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - добавил глава правительства.
Напомним, ранее правительство наработало девять основных направлений того, как Украины будет жить, работать, накапливать ресурсы и защищаться в условиях полномасштабной войны
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