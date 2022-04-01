На армию и экономику: Кабмин увеличил резервный фонд

Средства для новой государственной программы будут перераспределены из других бюджетных проектов.

Кабинет министров Украины увеличил размер резервного фонда на 73,3 миллиарда. Средства будут направлены на обеспечение ключевых потребностей армии и экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении на заседании правительства.

"Сегодня примем решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Отмечается, что средства будут перераспределены из других бюджетных программ.

"Все для фронта - все для победы - это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее правительство наработало девять основных направлений того, как Украины будет жить, работать, накапливать ресурсы и защищаться в условиях полномасштабной войны

В Кабмине назвали шаги для поддержки бизнеса Харьковщины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet