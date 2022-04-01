В Донецкой области при обстрелах погибли семь человек
В Донецкой области в результате российских обстрелов 1 апреля погибли семь человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко вечером в пятницу.
По его данным, четыре человека погибли в Марьинке, два – в Угледаре и один – в Новоселовке. При этом шесть человек получили ранения, среди них – трое детей.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек. Он был ранен на Луганщине.
Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Также он сообщил, что в Авдеевке из-за обстрелов отсутствует водо- и теплоснабжение, остановлено движение городского транспорта. Вчера под обстрел попала местная школа, а сегодня – еще четыре жилых дома.
Во многих населенных пунктах Очеретинской громады нет электроснабжения. А в Торецкой громаде нет водоснабжения.
Ранее в пятницу стало известно, что 29 человек стали жертвами удара по Харьковской ОГА, который был нанесен еще 1 марта. Тела погибших долго извлекали из-под завалов.
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