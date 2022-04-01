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В Минобороны рассказали, куда целился враг стреляя по Одесской области

Войска Российской Федерации открыли ракетный огонь с территории Крыма по Одесской области.
В Минобороны рассказали, куда целился враг стреляя по Одесской области
Иллюстративное фото / korrespondent.net

Нанося ракетные удары по Одесской области, российские захватчики пытались поразить объекты критической инфраструктуры региона. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявили в Минобороны Украины. 

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Как отметили представители Оперативного командования "Юг", поражение этих объектов может представлять опасность для гражданского населения.

"Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты", - подчеркнули в Минобороны. 

там заверили, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины.

"Обстоятельства происшествия уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что россияне ударили "Искандерами" с территории оккупированного Крыма. По словам Марченко, в результате авиаудара есть пострадавшие. 

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