Возросло число жертв удара по Николаевской ОГА

В Николаеве жертвами удара российской ракеты по помещению ОГА стал уже 31 человек. Один из пострадавших умер в больнице. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает ГСЧС.

Спасатели уточнили, что из-под завалов были подняты тела 30 человек.

Там добавили, что работы продолжаются.

"Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии", - сказанов сообщении.

От ГСЧС в работах задействованы 60 спасателей и девять единиц техники.

Напомним, в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа.

Также сообщалось, что ущерб, который российские войска нанесли Николаеву, на сегодняшний день достиг уже 84 млн грн.