Возросло число жертв удара по Николаевской ОГА
В Николаеве жертвами удара российской ракеты по помещению ОГА стал уже 31 человек. Один из пострадавших умер в больнице. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает ГСЧС.
Спасатели уточнили, что из-под завалов были подняты тела 30 человек.
Там добавили, что работы продолжаются.
"Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии", - сказанов сообщении.
От ГСЧС в работах задействованы 60 спасателей и девять единиц техники.
Напомним, в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа.
Также сообщалось, что ущерб, который российские войска нанесли Николаеву, на сегодняшний день достиг уже 84 млн грн.
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