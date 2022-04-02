Зеленский обратился к жителям Крыма

Президент подчеркнул, что впереди Украину ждут сложные сражения и не следует считать, что страна прошла все испытания.

Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированного Крыма, которых будут вынуждать идти во вражескую армию, так как в России стартовал весенний призыв. Глава государства призвал их сдаваться ВСУ при любой возможности. Об этом в субботу, 2 апреля, президент заявил в своем видеообращении.

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Президент назвал попытки РФ забирать в свою армию жителей Крыма нарушением международного гуманитарного права, и военным преступлением.

"За это страна-агрессор понесет ответственность", - подчеркнул он.

Он также отметил, что такие действия Кремля "являются аргументом, чтобы санкции против России усиливались".

"Поэтому хочу также сказать жителям Крыма: саботируйте эту историю на любом из этапов, а если не получится - то не исполняйте преступных приказов, и при первом же случае сдавайтесь. Сдавайтесь Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить", - отметил Зеленский.

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Также украинский лидер предупредил всех российских призывников, что "домой те могут не вернуться", если их отправят на войну с Украиной.

"В России стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все же отличается от обычного, поскольку призывников этого года могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. Поэтому это гарантированная смерть для многих молодых парней", - заявил глава государства.

Он также отметил, хотя эти призывники граждане страны, которая с нами воюет на нашей земле, "у нас есть обязанность их предупредить об этом".

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили дома, у себя дома", - добавил президент.

Напомним, американский актер и продюсер Шон Пенн призвал миллиардеров во всем мире приобрести для Украины 12 истребителей, которые по техническим характеристикам превосходили бы военную авиацию страны-оккупанта РФ.

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