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Армия РФ обстреляла окраины Кривого Рога

Российские войска применили для атаки Кривого Рога реактивные системы залпового огня "Град".
Армия РФ обстреляла окраины Кривого Рога

Оккупанты обстреляли из Градов окрестности Кривого Рога. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в комментарии УП. 

Он уточнил, что россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

"Обстреляли Градами выезд в Ингулец. Горит заправка", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Вилкула, на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, а россиян вытесняют за пределы области.

Он уточнил, что враг, даже теряя позиции, продолжает обстрелы.

В соцсетях также сообщается о ракетных ударах по Днепру и Одесской области. Однако официальных комментариев пока нет. 

Ранее сообщалось, что нанося ракетные удары по Одесской области, российские захватчики пытались поразить объекты критической инфраструктуры региона. 

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