Армия РФ обстреляла окраины Кривого Рога

Российские войска применили для атаки Кривого Рога реактивные системы залпового огня "Град".

Оккупанты обстреляли из Градов окрестности Кривого Рога. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в комментарии УП.

Он уточнил, что россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

"Обстреляли Градами выезд в Ингулец. Горит заправка", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Вилкула, на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, а россиян вытесняют за пределы области.

Он уточнил, что враг, даже теряя позиции, продолжает обстрелы.

В соцсетях также сообщается о ракетных ударах по Днепру и Одесской области. Однако официальных комментариев пока нет.

Ранее сообщалось, что нанося ракетные удары по Одесской области, российские захватчики пытались поразить объекты критической инфраструктуры региона.

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