Зеленский рассказал, откуда может ударить враг

Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам.

Президент Владимр Зеленский заявил, что Украину ждут впереди сложные битвы и думать, что украинцы уже прошли испытания - рано. Об этом в субботу, 2 апреля, украинский лидер заявил в своем видеообращении.

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"На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс. На харьковское направление также. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности как внутренние, так и внешние. Впереди сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, будто мы прошли все испытания", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все ожидают нашу победу, но когда она уже будет, то каждый увидит, почувствует, что наступил мир.

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Президент также отметил, что после выхода оккупантов - "сплошная катастрофа и очень много опасностей".

"Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожен! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована. Ждать, когда можно заверить вас, что новые обстрелы невозможны", - рассказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты свозят военную технику в области, граничащие с Украиной. По информации, которой владеют ВСУ, в Белгородскую область прибыл железнодорожный эшелон.

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