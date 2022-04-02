Мы не торгуем своей территорией - Зеленский

Территориальная целостность Украины является основной темой в переговорах с агрессором. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News.

Во время общения с журналистами Зеленский отметил, что сроки окончания войны прогнозировать сложно, и это "глубокий, болезненный вопрос", но подчеркнул, что кроме победы - украинский народ не примет никакого другого исхода.

Отвечая на вопрос ведущего, готов ли президент идти на территориальные уступки России ради подписания мирного соглашения Зеленский сказал, что этого не будет.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", - заявил он.

Также Зеленский заявил, что Украина ждет от "ведущих стран" мира обязательств, что безопасность нашего государства будет защищена договором.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина будет "выгодным дополнением к НАТО".

"Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО. Мы дополнение, мы локомотив", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в разговоре с президентом США Джо Байденом он сказал американскому лидеру, что хотел бы включения Штатов в Договор о гарантиях безопасности, который обеспечит долгосрочную поддержку Украины для устранения возможности повторного вторжения России в будущем. Американский коллега тогда заявил, что США "рассматривают это предложение".

Ранее Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированного Крыма, которых будут вынуждать идти во вражескую армию, так как в России стартовал весенний призыв. Глава государства призвал их сдаваться ВСУ при любой возможности.