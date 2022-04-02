Итоги 01.04: Второй обмен и сакральная дата

В Запорожье прошел обмен пленными между Украиной и Россией; Путин до 9 мая ставит задачу своей армии закончить парадом победы войну в Украине. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Из плена освобождены 86 украинцев

Состоялся обмен пленными в Запорожской области. Освобождены 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты, среди них - 15 женщин. Освобожденные военные уже находятся в безопасном месте и теперь их жизни ничего не угрожает. Это уже второй обмен пленными между Украиной и Россией.

Данилов заявил, что для Путина 9 мая - сакральная дата

Россия проводит переформирование своих войск, чтобы и дальше наносить удары по территории Украины. А президент РФ Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что украинцам стоит готовиться к новым боям против российских захватчиков.

Рынок насытят нефтью

Более 30 государства присоединились к инициативе США по насыщению нефтью рынка с целью добиться снижения цен на этот вид сырья. По словам Джо Байдена, самые разные государства выступили единым фронтом с целью не дать РФ "превратить энергетические ресурсы в оружие. При этом он в очередной раз назвал нынешнее высвобождение топлива из стратегического запаса США наиболее масштабным в американской истории.

Украину признают кандидатом-страной в ЕС

Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе и окажут ей помощь в восстановлении после завершения войны, заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола. Она подчеркнула, что посягательство России на Украину, ее свободу и территорию являются посягательством на целую Европу и действующий порядок в мире. Руководитель Европарламента также заверила, что европейские партнеры приложат все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, подвергшиеся сокрушительным ударам со стороны агрессора.

В ООН обновили данные об убитых во время войны в Украине

Большинство смертей среди мирного населения вызвало применение оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов. В результате военного вторжения РФ на территорию Украины погибли 1232 мирных жителя и 1935 были ранены. Однако фактические цифры потерь среди гражданского населения выше, так как получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие данные ожидают подтверждения.

Кроме того, с начала войны оккупанты насильно вывезли около 45 тысяч граждан Украины. Есть случаи депортации жителей Киевской области. Кроме того, Россия устраивает фильтрационные лагеря в Донецке и Луганске. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала депортированных граждан обратиться в ближайшее консульство, а если есть связь - набрать короткий номер 1648.

Также с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 153 ребенка, и более 245 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Киевской - 73, Донецкой - 65, Харьковской - 53, Черниговской - 43, Николаевской - 30, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и Киеве – 16.

МАГАТЭ окажет техническую помощь Украине

МАГАТЭ намерена в кратчайшие сроки разработать и опубликовать конкретный план помощи Украине. Предусматривается, что в списке помощи появятся технические устройства мониторинга радиационной обстановки, а также усовершенствованные протоколы безопасности АЭС.

В Минобороны подсчитали потери военной техники РФ

Россия потеряла в Украине военной техники на сумму более 10 млрд долларов. Среди семи наименований наиболее стоимостной техники: т анк Т-90М Владимир стоимостью до 3 млн долларов; самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования Панцирь С-1 стоимостью до 15 млн. долларов; вертолет Ка-52, стоимость до 16 млн долларов, др.

В российском Белгороде произошел крупный пожар на нефтебазе

Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной. Вследствие ЧП пострадали два работника базы. Жителей трех улиц переселили.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности. Также советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина проводит оборонительные действия на своей территории, а за происшествия на территории России отвечает российское руководство.

Мэр Мариуполя рассказал, во сколько обойдется восстановление города

Городские власти Мариуполя оценили ущерб разрушенной инфраструктуры, нанесенный российскими войсками. По его словам, на восстановление городу нужно 10 миллиардов долларов. Также, по его словам, каждое преступление, убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд.

Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

Во Львовской области открыли новое газовое месторождение, сообщил глава тамошней ОВА Максим Козицкий. По его словам, дальше будет проводиться работа по наращиванию добычи.

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